Samsun'da 67 yaşındaki kadın evde ölü bulundu!
Samsun'un Bafra ilçesinde ikamet eden bir kadın evinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 67 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Gazipaşa Mahallesi Karakullukçu Sokak'ta ikamet eden F.E. (67) isimli kadından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve giren ekipler kadını yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen F.E'nin cenazesi morga kaldırıldı.