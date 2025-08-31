Yaşam

Kaçak göçe geçit yok! Tekirdağ'da 15 şahıs yakalandı

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 15 düzensiz göçmeni ve 2 şişme botu ele geçirdi. 2 Türk organizatör de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 28-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında, ilimizi geçiş güzergahı olarak kullanacağı belirlenen göçmen kaçakçılarına yönelik Ergene ve Çorlu ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 15 düzensiz göçmen ile 2 adet şişme bot ele geçirilirken, 2 Türk organizatör de gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonların göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

