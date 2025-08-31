Alacak verecek meselesinde kanlı son! 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle 2 kişi arasında çıkan tartışmada tansiyon yükselince silahlı kavgaya döndü. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 21:41

Side Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan P.G. ile Aytunç Keskin (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine P.G. yanındaki silahla Keskin'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli P.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

