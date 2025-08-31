Serik’te ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 31.08.2025 21:44

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi piknik alanında meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Akkanat, Köprüçay Irmağı'na girerek serinlemek istedi. Bir süre sonra suda çırpındığını görenler yardım etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, dalış tecrübesi ve bölgeye hakimiyeti sayesinde Akkanat'ı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Akkanat, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı ve cansız bedeni morga götürüldü.