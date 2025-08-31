Serik’te ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti
Antalya’nın Serik ilçesinde serinlemek amacıyla ırmağa giren 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat, boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi piknik alanında meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Akkanat, Köprüçay Irmağı'na girerek serinlemek istedi. Bir süre sonra suda çırpındığını görenler yardım etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, dalış tecrübesi ve bölgeye hakimiyeti sayesinde Akkanat'ı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Akkanat, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı ve cansız bedeni morga götürüldü.
Zabıta memuru Seçim, "Tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik ve boğulmak üzere olan kişiyi sudan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettik" dedi. Cüneyt Akkanat'ın pastacılık yaptığı öğrenildi.