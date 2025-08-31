Eve girenler dehşete düştü! Vurulmuş halde bulundu

Korkunç olayın adresi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi oldu. Yakınlarının evine girdiği 45 yaşındaki şahıs, tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda; E.U.'nun (45) evine giren yakınları, onu tabancayla vurulmuş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.U.'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

