Konya'da yoldan çıkan otomobil faciaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak savrularak durabildi. Korkunç kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.45 sıralarında Karapınar ilçesi Hotamış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Cevade S. idaresindeki 42 MA 2040 plakalı otomobil, D330-14 Hotamış kavşağında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.
Araç, yoldan çıkarak savrularak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.