Başkan Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, hakaret içerikli paylaşım yapan kişi için harekete geçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 16:49

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin D.A. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Şahıs gözaltına alınmış ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan adli tahkikat başlatılmıştır." bilgisine yer verildi.

