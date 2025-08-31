Bursa’da traktör kazası! 2 Yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Batu K.’nın hayati tehlikesi devam ediyor. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

31.08.2025 19:51

Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali K. (26), evinin önünden traktörüyle hareket ettiği sırada, oğlu Batu aniden aracın önüne koştu. Sürücünün duramayınca traktörün ön lastiği küçük çocuğun üzerinden geçti.

Ağır yaralanan Batu, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen minik çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, Batu'nun koşarak traktörün önüne geçtiği, aracın hem ön hem de arka lastiklerinin çocuğun üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Olayı fark eden aile bireylerinin çocuğu kucaklayarak hastaneye yetiştirmeye çalıştıkları da kayıtlara yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

