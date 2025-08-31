Sivas’ta anız yangını ormanlık alana sıçradı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 19:55

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 15.00 sıralarında İmranlı'ya bağlı Demirtaş köyü kırsalında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Kevenli köyü yakınlarındaki ağaçlık bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Zara ve İmranlı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Zara Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 greyder, iş makinesi ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN