Bilecik’te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen araca çarptı. Olayda bir kişi yaralanırken jandarma inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 19:35

Paylaş



ABONE OL

Kaza, Pazaryeri ilçesi Karaköy köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul-Antalya karayolunda Bilecik istikametinden Bozüyük yönüne giden H.S. (57) yönetimindeki 54 ALD 602 plakalı otomobil ile Pazaryeri istikametine seyir halinde olan K.Y. (70) idaresindeki 11 DP 435 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 11 DP 435 plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.Y. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, yol daha sonra normale döndü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN