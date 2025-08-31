Babasının kullandığı traktörün altında kalan Batu, ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatleri Ali K., traktör kullandığı sırada 2 yaşındaki bebek aracın altında kaldı. Kazada bebek ağır yaralanırken Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 05:32

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.'nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı. Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

