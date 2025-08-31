Mardin'de örtü yangını: Alevler 5 saatin sonunda söndürüldü

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan alevler olay yerine ihbar üzerine gelen ekipler tarafından 5 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 02:38

Dargeçit ilçesi kırsal Çatalcam ile Alayurt Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin de yardımıyla ekiplerin 5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

