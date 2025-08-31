Yalova'da korkunç kaza: 2 otomobil çarpıştı: Araçlardan biri kuruyemiş dükkanına daldı

Yalova'da akşam saatleri 2 otomobil cadde üzerinde çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda araçlardan biri savrulmanın etkisiyle kuruyemiş dükkanına daldı. Dükkanın kapalı olmasıyla şans eseri yaralanan olmazken otomobillerde ve dükkanda hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 05:39

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BJ 1351 plakalı başka bir otomobille çarpıştı. İki otomobil de çarpışmanın etkisiyle cadde üzerindeki bir kuruyemiş dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde ve dükkanda hasar oluştu.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

