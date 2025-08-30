Erzurum’da cağ kebabı dükkanlarında çıkan yangın evlere ve otele sıçradı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir cağ kebabı lokantasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken yangın çevredeki bir otele ve evlere sıçradı. Bölgede vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken yangınla mücadele sürüyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgedeki çalışmaları ve son gelişmeleri aktardı.

Giriş Tarihi: 30.08.2025 01:50

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kongre Caddesi'nde buluna cağ kebabı lokantasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki bir otele ve evlere sirayet etti.

Bugün gece 00.15 sıralarında cağ kebabı lokantalarının çatısında başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kebapçılardaki yangın, çevrede bulunan bazı evlere de sıçradı. İş yeri ve çevre evlerde bulunan vatandaşlar bir taraftan tahliye edilirken, itfaiye ekipleri çok sayıda araçla yangına müdahalesini sürdürüyor.

A HABER BÖLGEDE

A Haber muhabiri Yüksel Akalan, çıkan yangını şu sözlerle aktardı:

"Erzurum merkezinde Kongre Caddesi üzerinde bulunan bir cağ kebap dükkanında gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve TOMA sevk edildi. Halihazırda ekipler müdahalesini sürdürüyor. Yoğun bir kalabalığın olduğunu da belirtebilirim, binlerce kişi yangına müdahaleyi telaşlı gözlerle takip ediyor."

Yangının çevredeki binalara da sıçradığını belirten Akalan, "Yangın, hemen sol tarafta bulunan dört katlı apartmana da sıçradı. Özellikle boya satan bir dükkânın bulunduğu binada alevler yükseliyor. İtfaiye ekipleri çatıya merdivenle müdahale ediyor. Vatandaşlar da ekiplere yardımcı olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yoğun mücadelesine rağmen yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirten Akalan, "Yangının başladığı nokta cağ kebap dükkanıydı, ardından bitişik binalara yayıldı. Çatısı ahşap olan dört katlı binada alevler büyüyor. Ancak ekip sayısı her geçen dakika artıyor, umarız kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.

