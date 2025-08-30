Denizli'de alevlerle canhıraş mücadele! Vali Coşkun: Yerleşim alanları risk altında değil

Giriş Tarihi: 31.08.2025 01:10

"Bugün, Buldan ilçemizin Çatak mevkiinde devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak; 3 uçak, 10 helikopter, 79 arazöz, 11 iş makinesi, 58 ilk müdahale aracı, 651 personel ile birlikte AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızdan toplam 301 araçla müdahale edilmektedir. Gündüz saatlerinde rüzgarın da etkisiyle alevler oldukça yoğun şekilde yükselmişti. Ancak şu anda iklim koşulları lehimize dönmüş durumda. Tüm ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyor.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, A Haber ekranlarından son gelişmeleri aktardı (Ekran görüntüsü)

"ÇALIŞMALARIMIZ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR"

Yangının enerjisi, gündüz saatlerine kıyasla büyük ölçüde düşürüldü. İnşallah sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangınları tamamen kontrol altına almış olacağız. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum söz konusu değil. Ekip arkadaşlarımız bu konuyu çok yakından takip ediyor. Eğer aksi bir durum olursa vatandaşlarımızı tüm resmi hesaplarımız üzerinden zamanında bilgilendireceğiz."

Bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Vatandaşlarımızı şu konuda özellikle uyarmak istiyorum: Lütfen zorunlu olmadıkça ormanlık ve ağaçlık bölgelerde ateş yakmayınız." dedi.