31 Ağustos 2025, Pazar
Denizli'de alevlerle canhıraş mücadele! Vali Coşkun: Yerleşim alanları risk altında değil
Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 3 gün önce ormanlık alanda başlayan ve Aydın sınırına sıçrayarak ilerleyen yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Alevlerle yoğun mücadelenin sürdüğü bölgede son durumu paylaşmak üzere A Haber canlı yayınına bağlanan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yangınla mücadelede gelinen son noktayı kamuoyuyla paylaştı.