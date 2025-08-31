31 Ağustos 2025, Pazar

Denizli’de alevlerle canhıraş mücadele! Vali Coşkun: Yerleşim alanları risk altında değil

Giriş: 31.08.2025 01:06
Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 3 gün önce ormanlık alanda başlayan ve Aydın sınırına sıçrayarak ilerleyen yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Alevlerle yoğun mücadelenin sürdüğü bölgede son durumu paylaşmak üzere A Haber canlı yayınına bağlanan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yangınla mücadelede gelinen son noktayı kamuoyuyla paylaştı.
