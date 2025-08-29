Sahildeki çöpleri tek tek topladı kanosuyla taşıdı

Kastamonu İnebolu'da yaşayan kano sporcusu Ahmet Ergün, sahile atılan çöpleri tek tek toplayarak kanosu ile taşıdı. Ergün, ardından topladığı çöpleri belediyenin çöp aracına teslim etti.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 17:07

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan kano sporcusu Ahmet Ergün, Karadeniz Mahallesi ile liman bölgesi arasındaki sahilde vatandaşlar tarafından bırakılan çöpleri toplayıp çift kişilik kanoyla limana taşıdı. Ergün, poşetlere doldurduğu çöpler İnebolu Belediyesi çöp aracına teslim etti.



Denize giren vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları ve çöplerini sahilde bırakmamaları için çağrıda bulunan Ergün, çöp aracını gönderen Başkan Uzuner'e teşekkür etti.

