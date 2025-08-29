Yaşam

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı!

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede maç özeti izleyen Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Meriç, hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meriç’in öldürülmesiyle ilgili olarak yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı!

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede silahlı saldırı meydana geldi.

ESKİ KULÜP BAŞKANINA TEK KURŞUN


Kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tuncay Meriç'e saldırı anıTuncay Meriç'e saldırı anı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şüphelinin Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

TUNCAY MERİÇ'İN KATİLİ YAKALANDI!

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeği geçenlere teşekkür etti:

"Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen Polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."


GÖRGÜ TANIĞI: TARTIŞMA OLMADI

Olayı gören Bekir Kaya, "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım." dedi.



Polisin yaptığı araştırmada, Meriç'in 3 yıl önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü başkanlığı yaptığı ve bu kulübün son 3 sezondur faaliyetinin bulunmadığı belirlendi.