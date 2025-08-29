Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı!
İstanbul Çekmeköy'de bir kafede maç özeti izleyen Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Meriç, hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meriç’in öldürülmesiyle ilgili olarak yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede silahlı saldırı meydana geldi.
Kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
1 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şüphelinin Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeği geçenlere teşekkür etti:
"Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen Polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."