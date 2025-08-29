Aksaray'da alkollü sürücü kendisini uyaran kişiyi polise şikayet etti

Aksaray’da 1.12 promil alkollü olduğu belirlenen 22 yaşındaki Miyase C., trafikte kendisini uyaran sürücüyü “magandalık” diyerek polise şikayet etti. Ehliyetine el konulduğunu öğrendiğinde önce şaka sanan sürücü, ardından polis memurlarına “6 ay artık gizli kaçak kullanacağız” sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Tiyatro Kavşağı istikametine seyreden 52 EC 450 plakalı otomobili rutin yol kontrolü sırasında durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında sürücünün tedirgin davranışları dikkat çekerken, alkol ölçümü yapıldı. Test sonucu Miyase C.'nin 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi ve cezai işlemler için araçtan indirildi.

UYARAN SÜRÜCÜYÜ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Cezai işlem uygulanmadan önce, Miyase C. kendisini "Bu şekilde araç kullanamazsın" diyerek uyaran başka bir sürücüyü polise şikayet etti. Sürücü, "Adam bana diyor ki, 'Sen alkollüsün, ben seni şikayet edeceğim. Bu şekilde araç kullanamazsın.' Bu magandalık ne ya?" ifadelerini kullandı.

EHLİYETİNE EL KONULUNCA ŞOKE OLDU

Polis memurlarının ehliyete 6 ay el konulduğunu söylemesi üzerine sürücü önce şaka zannetti, ardından gerçeği öğrenince tepki gösterdi:

"Benim 6 ay ehliyetim gitti mi? Çok kötü. Neyse, 6 ay artık gizli kaçak kullanacağız."

Ayrıca kaldırımda duran bir vatandaşa, "3. aya kadar burada mısın?" diye sorup, cevabı aldıktan sonra "Beni gezdirir misin?" demesi de dikkat çekti.

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ

Olay sırasında gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Miyase C., basın mensuplarına, "Allah rızası için çekme. Bakın benim babam esnaf, çekmesinler. Şikayet ederim" diyerek tepki gösterdi.

CEZAİ İŞLEM VE ADLİ SÜREÇ

Kadın sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca Miyase C. hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatılarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağırılan yakınına teslim edildi.

