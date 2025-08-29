İstanbul'da metro seferlerinde aksama! Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da Bakırköy - Kayaşehir arasında hizmet veren M3 Metro Hattı'nda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle sabah saatlerinde seferler aksadı. Seferlerin aksaması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 08:48

Paylaş



ABONE OL

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.



M3 Bakırköy Sahil ile Kayaşehir Merkez durakları arasında seferlerin yapıldığı metro hattında henüz belirlenemeyen sebeple teknik arıza meydana geldi.



Seferler, İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor.



Yetkililer ve güvenlik görevlileri, anonslarla bilgilendirdiği yolcuları ilgili yöne yönlendiriyor.



Arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN