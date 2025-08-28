Iğdır'a müjdeli haber: 400 yataklı devlet hastanesinin inşaatına başlandı

Iğdır'da 60 dönüm alan üzerine kurulacak 400 yataklı devlet hastanesinin inşaatına başlandı.

Kentte yapımına başlanan hastanede, 400 yatak, 140 poliklinik odası, 75 yoğun bakım yatağı, 15 ameliyathane, 72 acil servis yatağı, 300 araçlık kapalı, 600 araçlık açık otopark alanı yer alacak.



İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı ile inşaat sahasında incelemede bulunan Vali Ercan Turan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Vali Turan, incelemeler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin tamamlanmasıyla tüm branşların açılacağını ve bu branşların doktorlarının da göreve başlayacağını söyledi.



Hastaları birebir dinleyerek fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Turan, "İnşallah buradaki bu yatırımın hızlanmasıyla beraber 400 yataklı, tek odalı, her odada bir yatak olmak üzere yapılacak 400 yataklı bu hastane ile Iğdır'ın önemli bir sorunu inşallah geride kalacak. Buna uygun olarak doktorlar ve personel artırılacak, hastanenin kapasitesi artacak. İş süremiz 3 yıl ama daha hızlı bitirecekler, bize kendileri söz verdiler, azimle çalışıyorlar." dedi.



Valilik ve halk olarak da hastanenin yapımının hızlanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Turan, "Bu hastanemizin inşallah 2, 2,5 yıl içerisinde faaliyete geçeceğine inanıyoruz. O yüzden tüm Iğdırlılar olarak üstümüze düşen görev, bu yatırımın hızlandırılması için elimizden geleni yapmak. Emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ediyorum. Devletimiz milletimizin hizmetinde, el birliğiyle, gönül gönüle bu çalışmaları devam ettireceğiz." diye konuştu.

