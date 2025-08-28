Yaşam

Denizli'de kaçak silah operasyonu

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri baskında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

