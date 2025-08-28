İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı!

Giriş Tarihi: 28.08.2025 13:14

Koç Ailesi'nin damadı ve Kıraça Holding kurucusu İnan Kıraç 'tan üzücü haber geldi. Rahatsızlığı ilerleyen Kıraç'ın, Koç Ailesi'nin sahibi olduğu özel hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. İnan Kıraç'ın yanında bir süre önce aralarındaki küslüğün sona erdiği kızı İpek Kıraç 'ın da olduğu öğrenildi.

İnan Kıraç'ın kızının paylaşımı

Mahkemenin babasının Emine Alangoya ile evliliğini iptal etmesinin ardından uzun süre sessiz kalan İpek Kıraç, sosyal medya hesabından babasıyla olan fotoğrafına şu notu düşmüştü: "İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor'. Birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadık…"