Cinayet zanlısı tutuklandı
Erzincan'da dün silahla 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Göğsünden vurulan Ahmet Çakmak kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaçan saldırganın yakalanması için polis teyakkuza geçti. Kısa süre sonra saldırgan Ali Ciminli Mimar Sinan Mahallesinde evde kıstırıldı. Özel harekat ve asayiş şubesi polislerinin operasyonuyla saldırgan kıskıvrak yakalanarak zırhlı araçla emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.