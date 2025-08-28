Film gibi fidye talebi: Polisi aradığınız için fiyat yükselttik! Kanlı gömlek giydiririz

İstanbul Avcılar’da geçtiğimiz aralık ayında yaşanan olayda, babasının hurda dükkânında çalışan 36 yaşındaki Sinan Ünal, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce fidye amacıyla kaçırıldı. Şüpheliler, baba Recep Ünal’ı arayarak 12 milyon TL talep etti. Baba Ünal'a "Eğer para gelmezse de kanlı gömleğini sana göndeririz" diyen zanlılar olayın kısa sürede duyulması üzerine Sinan Ünal’ı Silivri’de boş bir araziye bırakarak kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 08:53

İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz yıl aralık ayında filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Sabah'ın haberine göre Tahtakale Mahallesi'nde hurdacılık yapan Recep Ünal'ın dükkanına gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheli şahıslar, 'kameralara bakacağız' bahanesiyle bir süre oyalandıktan sonra dükkanda bulunan Sinan Ünal'ı zorla araca bindirerek kaçırdı. Şüpheliler bir süre sonra da babayı arayıp 12 Milyon TL fidye istedi ve fidyeyi vermediği takdirde oğlunu öldüreceklerini söylediler. Yaşadıkları üzerine polis karakoluna başvuran baba Recep Ünal, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Zanlılar yakalanarak cezaevine gönderildi. "PARA GELMEZSE KANLI GÖMLEĞİNİ GÖNDERİRİZ"



Soruşturma kapsamında şüphelilerin baba Recep Ünal'ı ara ara arayarak taleplerde bulunduğu öğrenildi. O konuşmalardan birinde şüpheli şahıs Recep Ünal'a şunları söyledi: "Polisi aramayın demiştik. Aramışsınız. Fiyatı 12 Milyon TL'den 13 Milyon TL'ye çıkardık. Her yanlışında 1 Milyon TL artıracağız. Şu anda bir ayağını kırdık. Eğer para gelmezse de kanlı gömleğini sana göndeririz"