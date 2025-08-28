Devlet barajları açtı İzmir Çeşme suya kavuştu!

Giriş Tarihi: 28.08.2025 08:21

İzmir'de dalga dalga yayılan susuzluk, önce dünyaca ünlü tatil merkezlerinden Çeşme'yi etkiledi. Bölgeye su sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, soruna çare bulamayınca geçen 25 Temmuz'dan itibaren geceleri 7 saat, 31 Temmuz'dan itibaren ise 10 saat su kesintisine başladı.

Bunun üzerine devreye giren Devlet Su İşleri (DSİ), Karareis Barajı'nın suyunu, kurduğu iletim hattıyla, bölgenin içme suyu dağıtım şebekesine bağladı. İki haftalık geçiş sürecinin ardından ise geçen pazar gecesinden itibaren su kesintileri sona ererken, bölgenin su sorunu da 2071'e kadar çözüldü. DSİ, Çeşme'yi suya kavuşturan Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesini 1.7 milyar lira yatırımla hayata geçirmişti.