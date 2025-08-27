Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı. Konuya ilişkin kaymakamlıktan açıklama gelirken sahillere kırmızı bayrak çekildi.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 12:56

Sakarya'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde olumsuz hava koşulları ve akıntı etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları denize girmemeleri yönünde uyarıyor.

