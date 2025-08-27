Samsun'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu!

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda biri firari hükümlü 7 kişi gözaltına alındı.

27.08.2025

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Bafra ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramalarda, 419 sentetik ecza hapı, 13,25 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 40 tabanca fişeği ile 12 tüfek kartuşu ele geçirildi.



Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlünün de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

