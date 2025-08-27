Perde takarken dehşeti yaşadı!

Samsun'un Atakum ilçesinde perde takarken 3. kattan düşen genç kız yaralandı.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 12:55

Yenimahalle Mahallesi 3300. Sokak'ta bir apartmanın 3. katında yaşayan E.B.B. (20), perde takmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek açık pencereden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan genç kızı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.



Polis ekipleri de olay yerinde çalışma yürüttü.



E.B.B'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

