Niğde’de TIR dehşet saçtı! Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 3 ölü 1 yaralı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, emniyet şeridinde bekleyen otomobile arkadan gelen TIR çarptı. Kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Başmakçı mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, emniyet şeridinde bekleyen Şaban Şahin'in (63) kullandığı 42 AVB 151 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Ali Y. (60) yönetimindeki 51 ADV 957 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR ile çelik bariyerler arasında sıkıştı.

Otomobilde bulunan sürücü Şaban Şahin ile çocuklar Leyla Şahin (9) ve Muhammet Yiğit Şahin (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Muhammet Şahin (23) ise sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

