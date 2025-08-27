Tarım Kredi 62 bin fidan bağışı ile geleceğe nefes oluyor

Giriş Tarihi: 27.08.2025 19:03

Türkiye ve dünyadaki orman yangınlarının ciddi artışının bilincinde olan Tarım Kredi Kooperatifleri, bu duruma kayıtsız kalmadı. Toprağa ve doğaya olan borcunu ödemek, tahrip olan ekosistemi iyileştirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için harekete geçti.

BAZI YARALAR ANCAK #KÖKSALINCAİYİLEŞİR

Kampanya, "Bazı Yaralar Ancak #KökSalıncaİyileşir" sloganıyla, sadece fidan dikmekle kalmayıp aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmayı ve gönüllü katılımı teşvik etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Tarım Kredi bünyesinde yer alan şirketler sosyal medya platformlarında birbirlerini etiketleyerek kaç fidan bağışladıklarını duyurdu.