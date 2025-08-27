Bozdoğan’da traktör devrildi: 1 ölü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 23:30

Kaza, Kemer Mahallesi'nde akşam meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen traktörün altında kalan sürücü için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede traktör sürücüsü Hasan Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Akçay'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

