Malatya’da evin çatısı çöktü! Anne ve kızı son anda kurtuldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde tek katlı bir evin çatısı çöktü. Olay sırasında evde bulunan anne ve kızı, gürültüyü fark ederek son anda dışarı çıkıp kurtuldu.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 01:21

Olay, saat 22.00 sıralarında Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı müstakil evin çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında evde bulunan anne ve kızı, sesleri duyup hızlıca dışarı çıkarak yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde göçük altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken, polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Çatının çökme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

