Bursa'da koca vahşeti! Eşini korkunç şekilde katletti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cani koca dehşet saçtı. Tartıştığı eşi tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 27 yaşındaki kadının yakınları sinir krizi geçirirken Doğan Ş. ise polis ekiplerince yakalandı.

27.08.2025

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, 22.00 sıralarında İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Yandık (27), eşi Doğan Ş. (31) ile arasında tartışma çıktı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SİNİR KRİZ GEÇİRDİLER

Ancak Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı. Polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı.

Olayın şüphelisi Doğan Ş., ise polis ekiplerince yakalandı

