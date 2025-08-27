Bursa'da üniversite yerleşkesinde yangın paniği!

Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kampüs içine sıçramadan kontrol altına alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Korkutan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KAMPÜSE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Nilüfer ilçesi Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyürken, ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kampüs içine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

