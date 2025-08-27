Kamyonetin çarptığı 37 koyun telef oldu

Van’ın Erciş ilçesinde bir kamyonetin çarptığı koyun sürüsünde 37 hayvan telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:40

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Erciş-Van kara yolundaki şeker fabrikası civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen briket yüklü kamyonet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 37 koyun telef oldu. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Tek şeritten sağlanan trafik, telef olan koyunlar ve kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

