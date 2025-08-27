Galata Köprüsü'nde kumar oynatan şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde "Bul karayı al parayı" oyunu oynatan Tahsin K., sosyal medyadaki görüntüler sonrası polis tarafından gözaltına alındı. 8 suç kaydı bulunan zanlı, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Galata Köprüsü'nde kumar oynatan zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün Galata Köprüsü'nün Beyoğlu kesiminde "Bul karayı al parayı" oyunu oynatan Tahsin K. ile ilgili sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekipler, Tahsin K'yi oyunda kullandığı eşyalarla gözaltına aldı.

Toplam 8 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

