Ordu'da 60 yıllık cami küle döndü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 60 yıllık cami, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle küle döndü.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:38

Paylaş



ABONE OL

Olay, Akkese Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akkese Merkez Camii'nden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle cami tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.



Mahalle muhtarı Ömer Manav, "Gece saatlerinde uyurken komşumuz aradı ve saat 02.00 sıralarında caminin yandığını, acele gelmemiz gerektiğini söyledi. Geldiğimde cami tamamen alev topu olmuştu. İtfaiye ve yetkililer geldi, camimiz söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı. Şu anda tamamen harabe bir vaziyette. Yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Camimizin yapılmasına 1960 yılında yapımına başlanmış, 1967 yılında ise ibadete açılmıştı. O günden bu yana aktif bir şekilde hizmet veriyordu. Kadrolu imamımız var, devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN