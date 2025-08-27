Devrilen beton bloğu kaldırma çalışmalarında uzun araç kuyrukları oluştu
Karabük-Bartın karayolunda seyir halindeki tırdan devrilen beton blok nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
ABONE OL
Karabük-Bartın karayolunun Soğuksu mevkisinde dün tırdan devrilen beton bloğun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çalışma nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kapanan yol sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yarım saatlik çalışmada vinç yardımıyla beton bloğun kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı.