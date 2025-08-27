Kestiği ağacın altında kalarak kalp krizi geçiren işçi toprağa verildi
Bartın'da ormanda kestiği ağacın altında kalarak ayağı kırılan ve hastaneye kaldırılan orman işçisi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 20 kilometre ormanın içinde yaralıya ulaştı. İlk müdahalesinin ardından Nail Artar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayağındaki kırığın tedavisinin yapılmasının ardından kalp krizi geçiren Artar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 63 yaşındaki işçinin 20 yıl önce açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
Nail Artar'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Elmacık köyünde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Cenazeye Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, ailesi ve yakınları katıldı.