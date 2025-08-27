Giresun’da düğün faciası! Düğün magandası bu kez damadı hedef aldı

Giriş Tarihi: 27.08.2025 13:13

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde düğünlerde atılan ve ölümlere neden olan kurşunlar bu kez damadı hedef aldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde geçtiğimiz hafta gelin alma sırasında evin bahçesine doğru rastgele açılan ateş bir kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Olayın üzerinden geçen bir haftanın ardından bu kez yine bir düğünde bu kez Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kan aktı.