Eskişehir’de tarihi eser operasyonu! Çantasında 55 sikke ele geçirildi

Eskişehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çantasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 55 sikke bulunan bir kişi yakalandı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 19:12

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser bulundurduğu ve bunları satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Tepebaşı ilçesinde olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin çantasında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 bronz ve 10 gümüş sikke ele geçirildi.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

