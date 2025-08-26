Eskişehir’de tarihi eser operasyonu! Çantasında 55 sikke ele geçirildi
Eskişehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çantasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 55 sikke bulunan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser bulundurduğu ve bunları satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Tepebaşı ilçesinde olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin çantasında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 bronz ve 10 gümüş sikke ele geçirildi.
Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.