Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karabük’te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 18:52

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlükleri ve Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-22 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" ile "alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" suçlarından toplam 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1,96 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,07 gram metamfetamin, 11,84 gram esrar, 1 adet cam aparat (papy), 2 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

