Burdur’da husumetlisine kurşun yağdırdı! Yoldan geçen genç kadına da isabet etti

Burdur’un Bucak ilçesinde husumetlisine tabancayla ateş açan şahsın kurşunları, olay yerinden geçen genç kadına da isabet etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli aracıyla kaçtı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 19:23

Olay, saat 14.35 sıralarında Bucak ilçesi Karaayvatlar Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Ali A. (34) ile Mustafa K. (43) otoparkta karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali A., yanındaki tabancayla Mustafa K.'ya ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Mustafa K., bacaklarının kasık bölgesinden yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen 22 yaşındaki Zülal U. da seken kurşunlardan birinin kasık bölgesine isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Ali A.'nın olay yerinden aracıyla kaçtığı öğrenilirken, polis ekiplerinin yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

