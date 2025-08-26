Bursa’da işçi asansör boşluğuna düştü! 1 ağır yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan bir işçi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde bulunan mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki İlhan M., malzeme indirmek için asansöre yöneldiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.