Adıyaman’da feci kaza! Yolcu minibüsü elektrik direğine çarptı: 8 yaralı
Adıyaman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu minibüsü şoförü elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Yaşar D. idaresindeki 02 M 0058 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.