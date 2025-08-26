Balkondan havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkondan av tüfeğiyle ateş açan ve polisi görünce kaçan O.K., takip sonucu yakalandı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 01:03

Paylaş



ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Evinin balkonundan av tüfeğiyle havaya ateş açan O.K.'yı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polise bir süre direnen O.K., daha sonra evden kaçarak uzaklaştı. O.K.'nın koşarak kaçtığını gören polis, havaya ateş açıp, 'dur' ihtarında bulundu. Yaya olarak kaçışını sürdüren O.K., polisin takibi sonucu fazla uzaklaşamadan yakalandı.

Gözaltına alınan O.K., emniyete götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN