Ailesiyle tartışıp kendini odaya kilitledi! Kapısını Özel Harekat Timi çaldı
Eskişehir’de ailesiyle tartışan bir adam, sinir krizi geçirerek kendini odaya kilitledi. Evladının kendilerine zarar verebileceğinden endişelenen aile, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Özel Harekat Timi, müdahale ederek adamı odadan çıkardı. Kapıda Özel Harekat’ı gören şahsın tepkisi ise dikkat çekti. Ambulansa alınan adam, şaşkınlıkla annesine seslenerek, “Annecim size bir şeyim yok, niye polisi arıyorsunuz?” dedi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Sazova Mahallesi Anar Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin 1. katında oturan S.Ö. isimli erkek şahıs, bilinmeyen bir sebeple ailesiyle kavga etti. Yaşanan kavganın ardından kendisini evin içerisindeki bir odaya kilitleyen şahsın kendisine zarar vermesinden endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin saatlerce ikna etmeye çalıştığı S.Ö., odadan dışarı çıkmadı. Annesinin de sözlerine kulak vermeyen şahsın kendisini kapattığı odadan çıkartılması için adrese itfaiye ve Özel Harekat Timi sevk edildi. Özel Harekat Timi'ni de dinlemeyen şahıs, ekiplerce zor kullanılarak odadan çıkartılarak ambulansa bindirildi. Mahalle sakinleri ise yaşananları endişeli gözlerle takip etti.