Trafik magandaları dehşet saçtı: Sürücüye bıçak ve kılıçlarla saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Trafikte yaşanan tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğer otomobilin önünü kesti. Araçtan inen 2'sinin elinde kılıç, birinde ise bıçak olan 4 kişi tartıştıkları sürücüye saldırdı. Ellerinde bıçak ve kılıçlarla aracından sürücüye tehditler savuran şüphelilerden 2'si tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Fotoğraf (DHA)

Saldırganlardan diğer 2 kişi ise şoför mahallinin kapasını açıp ellerindeki bıçaklarla sürücüye vurmaya devam etti. Şüphelilerden birinin yanındaki arkadaşının tutma çabasına aldırış etmeden sürücüyü bıçaklamaya devam etti.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.