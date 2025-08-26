Ankara'daki "asfalt zorbaları" gözaltında! Yaşlı adamı bıçak ve kılıçla kanlar içinde bıraktılar

Ankara Altındağ’da trafikte yaşanan dehşet izleyenleri şoke etti. Trafik ışıklarında bir aracın önünü kesen 4 kişi, araçtaki yaşlı adama bıçak ve kılıçla saldırdı. Kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırılırken 4 trafik teröristi gözaltına alındı. Konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya "Bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan saldırı anları izleyenleri şoke etti.

YAŞLI ADAMA BIÇAK VE KILIÇLA SALDIRDILAR

Trafik ışıklarında bekleyen bir aracın önünü başka bir araçla kesen "trafik teröristleri" ellerindeki bıçak ve kılıçla araçtaki yaşlı adama saldırdı. Olay sonrası kanlar içinde kalan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda yaşlı adama saldıran İ.K., B.D., A.T., M.A.B. isimli dört şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

4 saldırgan gözaltına alındı (X)

ASFALT ZORBALARINA İZİN YOK

Bakan Yerlikaya ayrıca paylaşımında "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

